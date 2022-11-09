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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Başkanlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanarak kurulduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Başkanlığı mesajı

    Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor.

    Geçtiğimiz ay Aleviler için yeni adımlar atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla, Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz." diye konuşmuştu.

    Hazırlanan cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren söz konusu torba kanun teklifi, TBMM'de kabul edilmişti.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Alevi-Bektaşi Başkanlığı mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için mesaj yayınladı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şunları söyledi:

    "Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun"

    "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete’de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Alevi-Bektaşi Başkanlığı mesajı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Alevi-Bektaşi Başkanlığı mesajı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Alevi-Bektaşi Başkanlığı mesajı #4


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