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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'le tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerini kontrol altına alması dolayısı ile Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti.
- Haber Merkezi
- 27.08.2022 - 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefon görüşmesinde Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.
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