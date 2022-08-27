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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'le tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'le tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerini kontrol altına alması dolayısı ile Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti.