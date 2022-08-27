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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'le tebrik telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerini kontrol altına alması dolayısı ile Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 20:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'le tebrik telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefon görüşmesinde Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

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