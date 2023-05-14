Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

ensonhaber.com Bugün 14 Mayıs Anneler Günü... Aylarca yurt genelinde yaşanan seçim heyecanının ardından bugün cadde ve sokaklara çiçekçiler görevde. Öte yandan mezarlıklarda da ziyaretler devam ediyor. Kimilerinde hüzün kimilerinde ise mutluluk hakim. Anneler Günü paylaşımı Sosyal medyada bugüne özel paylaşılan mesajlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit annelerine öncelik vererek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyorum.



Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi merhum Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.