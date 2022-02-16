Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk yakınlarına taziye mesajı

Sanatçı Arif Şentürk'ün vefatı üzerine sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, 'Tüm Balkan halkına başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Rumeli Müziğinin sevilen sanatçısı Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

81 yaşındaki sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Balkan halkına başsağlığı diledi.

"SEVENLERİNE VE TÜM BALKAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.