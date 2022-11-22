Petrol
89.43
2.26%
Euro
19.1369
0.33%
Dolar
18.6069
-0.07%
Altın
1.042
0.21%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
309.700
0.28%
BTXN Coin
5.94
-0.83%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Artvin'de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim bölgesine taşınan çiftin evine gitti.
    • 22.11.2022 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Artvin'de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Artvin'e geldi.

    Burada düzenlenen etkinlikte coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, ardından Yusufeli'ne geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim bölgesine taşınan Bilal - Seher Tosun çiftini evlerinde ziyaret etti.

    Samimi sohbetleri fotoğraflara yansıdı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal-Seher Tosun çifti ile gerçekleştirdiği samimi sohbet, fotoğraf karelerine yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Artvin de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Artvin de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Artvin de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Artvin de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret #4

     


    CHP'li Özgür Özel: Kemal Bey ciddi bir farkla kazanır
    3. Sayfa

    CHP'li Özgür Özel: Kemal Bey ciddi bir farkla kazanır

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    İSTANBUL, ANKARA İZMİR I TOKİ kura çekimleri ne zaman?
    Medya

    İSTANBUL, ANKARA İZMİR I TOKİ kura çekimleri ne zaman?

    Görüş Bildir