Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Artvin'de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Artvin'de TOKİ evlerine taşınan bir aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim bölgesine taşınan çiftin evine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında Artvin'e geldi.

Burada düzenlenen etkinlikte coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, ardından Yusufeli'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim bölgesine taşınan Bilal - Seher Tosun çiftini evlerinde ziyaret etti.

Samimi sohbetleri fotoğraflara yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilal-Seher Tosun çifti ile gerçekleştirdiği samimi sohbet, fotoğraf karelerine yansıdı.