Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Çok farklı olacak

Aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki yapılan zamlardan farklı olacağını belirterek "Havada uçuşan değil yere sağlam basan adımları atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan gezisinin dönüşünde gündeme dair merak edilen soruları cevapladı.

Milyonlarca insan, enflasyondaki yüksek oranlar sebebiyle yeni yıla girilirken düzenlenecek asgari ücret oranına gözlerini çevirdi.

Asgari ücretle ilgili kamuoyunda farklı rakamlar ortaya atılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

"Çalışmalar devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusundaki soruya, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar." dedi.

"Çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını söylemiş kamuoyunda şu an ifade edilen rakamların da gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.



