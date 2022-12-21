Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3 toplantısından da karar çıkmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu sorusuna"Beklemeye devam" yanıtını verdi.

Yurt genelinde asgari ücret düzenlemesi için nefesler tutuldu.

2 yıl önce 2 bin 853 TL olan asgari ücret, 5 bin 500 TL'ye kadar çıktı.

2023 yaklaşırken, yeni asgari ücret düzenlemesi için ise pazarlık sürüyor.

Asgari Ücret Tespi Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantıda da bir karara varılamazken, son toplantı sonrasında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 9 bin TL'nin altına imza atılmayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

"Beklemeye devam"

İşçi ve işçveren saflarında çekişme sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısından önce konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin "Bugün açıklama olur mu" sorusuna, "Beklemeye devam" şeklinde yanıt verdi.