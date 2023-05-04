Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enflasyon mesajı Giresun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve enflasyon ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan temmuz ayında yapılacak artışlarla vatandaşların refahının artacağını vurguladı.

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Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor.

Ülke genelinde mitingler sürerken vatandaşlar merakla seçimden çıkacak sonucu bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı miting programlarında halkla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yandan halkla buluşurken bir diğer taraftan da seçimler sonrası yapılacak çalışmaları vatandaşla paylaştı.

Asgari ücret ve enflasyon mesajı

Giresun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve enflasyona yönelik önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda enflasyon farkını ve refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacaklarını söyledi.

Enflasyonun yüzde 43'e indiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ay azalarak devam edeceğini söyledi.

"Enflasyon her ay azalmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomiye yönelik şu mesajları verdi:

Çarşıda pazarda yaşanan pahalılıkları yine biz aşarız. Enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 43'e indi, inşallah her ay azala azala devam edecek. Çalışan ve emekli maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz.

"Temmuz ayında çalışan ve emeklileri rahatlatacağız"