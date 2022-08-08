Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam eleminin Aşure Günü'nü Twitter'dan yaptığı paylaşımla tebrik ederek Kerbela şehitlerini andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum"

Erdoğan mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.