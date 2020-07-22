Dolar
6.8516
0.4559%
Euro
7.941
0.9752%
Altın
1851.2
0.5098%
Borsa
118119.71
0.0658%
G. Altın
407.503
0.9147%
Bitcoin
63922.91
-0.333%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

    Dünyanın dört bir yanından sanatçıların, Ayasofya ile ilgili ezgilerini seslendirdiği videoyu Twitter'dan paylaşan Erdoğan, "Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 15:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

    86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar süredursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir paylaşım geldi.

    Ayasofya Camii ile ilgili seslendirilen ezgilerin bulunduğu bir videoyu paylaşan Erdoğan, duygu dolu bir not da düştü.

    Dünyanın dört bir yanından sanatçıların seslendirdiği Ayasofya ezgileri dikkat çekti.

    "SEN BİZİMSİN, BİZ DE SENİN..."

    "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweet'i, kısa süre içerisinde çok kez paylaşıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı İZLE

    Görüş Bildir