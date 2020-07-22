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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Dünyanın dört bir yanından sanatçıların, Ayasofya ile ilgili ezgilerini seslendirdiği videoyu Twitter'dan paylaşan Erdoğan, "Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 22.07.2020 - 15:28
86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar süredursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir paylaşım geldi.
Ayasofya Camii ile ilgili seslendirilen ezgilerin bulunduğu bir videoyu paylaşan Erdoğan, duygu dolu bir not da düştü.
Dünyanın dört bir yanından sanatçıların seslendirdiği Ayasofya ezgileri dikkat çekti.
"SEN BİZİMSİN, BİZ DE SENİN..."
"Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweet'i, kısa süre içerisinde çok kez paylaşıldı.