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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
    • 16.05.2022 - 23:23
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 23:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti

    Dünya liderleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı sonrası taziye ziyaretlerinde bulunuyor.

    Taziye için BAE'ye gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye için yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gideceği bildirildi.

    Ayrıca Erdoğan, ziyareti kapsamında yeni Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan BAE ye taziye ziyareti #1


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