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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın mesajı: En küçük mağduriyete dahi izin vermeyeceğiz

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." dedi.
    • 15.10.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 11:43
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bartın mesajı: En küçük mağduriyete dahi izin vermeyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

    "Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."

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