Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

A Haber ve ATV ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman'ın gündeme dair sorularını yanıtlıyor..



Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. 850 bin engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek.

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağı bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.