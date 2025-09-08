Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP il binasındaki gerilime tepki

CHP İstanbul'da kayyum krizi sürüyor..

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

Mahkeme kararını tanımadığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski İl Başkanı Özgür Çelik, 'baba ocağı' dedikleri İstanbul İl Başkanlığı binasını terk etmeyeceklerini söyledi.

Tüm partilileri ve CHP'lilerin bina önüne çağırılmasıyla birlikte başlayan gerginlik, bu sabah saatlerinde arttı.

Bina önünde barikatlar kurulurken Tekin, büyük bir arbedenin ortasında polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yapabildi.

Tüm yaşananlar sıcaklığı korurken, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MAHKEME KARARINI TANIMAMAK DEVLETE KAFA TUTMAKTIR"

Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: