Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye: Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı Sandıktan AK Parti'yi çıkaran depremzedelere yönelik yürütülen linç kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi. Erdoğan, "Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı, çıkıp özür dahi dilemediler. Yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor ama biz onları sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

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CHP'lilerin depremzedelere çirkin davranışlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sessiz kalmadı.

Dün partililerine söylediklerini, bugün bir kez daha altını çizerek duyurdu.

"Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu" diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Çıkıp özür dahi dilemediler"

14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

"Yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız"

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile… Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

"Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız"