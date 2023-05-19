Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Daha çok çalışacağız' vurgusu 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde birinci olan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zaten birinci turda kazandık diye aman ha, zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye parlamento seçimlerini geride bıraktı.

Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa giderek rekor bir katılımla oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği seçimden bir kez daha galip çıktı.

Öte yandan ilk turda Cumhur İttifakı da TBMM çoğunluğunu elde etti.

Sonuçlar muhalefette moral bozukluğuna neden olurken, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için ise hummalı çalışmalar devam ediyor..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hemşehri Dernekleri buluşmasında konuştu..

"Birinci turda kazandık diye aman ha, zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız"

14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, rehavete karşı uyardı.

Erdoğan, "Zaten birinci turda kazandık diye aman ha, zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız, daha çok çalışacağız." vurgusunda bulundu.

"Daha çok çalışacağız"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin kendini yok sayanlara milletimizin 28 Mayıs'ta bunun cevabını vereceklerine inanıyorum. Bunun için seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor.



Rehavet olmaz. Zaten birinci turda kazandık diye aman ha, zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız, daha çok çalışacağız.

"Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız bir dönemdeyiz"

Türkiye Yüzyılı'na hazırlandığımız bir dönemdeyiz. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Cumhuriyet'in ilanıyla zirveye ulaşan milli mücadelemiz var. Geçtiğimiz yüzyıldaki krizlerin milletimizin gönlünde açtığı yaralar da var. Artık bu ülkede hiçbir evladımız eğitime ulaşamamaktan dolayı mağdur değil. 81 vilayette üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Artık bu ülkede hiçbir vatandaşımız sağlık hizmetinden mahrum kalmıyor. Artık 20 şehir hastanemiz var.



Her il ve ilçelerde hastanelerimiz var. Artık kimsenin aklına devlet deyince zulüm gelmiyor. Bu ülkede ne ırmaklar boşa akıyor, ne topraklar boş kalıyor. Artık bu ülkede kimse yolsuz esersiz köylerine ağıt yakmıyor. Anadolu artık acılı ve mahsun değil. Umutlu bir şekilde geleceğe bakıyor.

"85 milyon olarak sandıkları bayram yerine çevireceğiz"