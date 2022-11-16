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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenlere tepki

    Taksim'de yaşanan terör olayına ilişkin DEAŞ terör örgütüyle mücadelede PKK'ya verilen desteği hatırlatan Erdoğan, terör örgütüne destek verenlerin bu kana ortak olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 09:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenlere tepki

    G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya'da bulununan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün basın mensuplarının karşısına geçti.

    Zirvedeki konulardan gündeme kadar birçok konuyu değerlendiren Erdoğan,  Taksim'de 6 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısına da değindi.

    Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün DEAŞ bahanesiyle aldığı desteği hatırlattı.

    Taksim'de akıtılan kanın PKK'ya destek verenlerin de ortak olduğunu bellirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenlere tepki VİDEO

    "Dökülen her kana ortaksınız"

    "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısın sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.

    "Türkiye'ye samimi destek bekliyoruz"

    Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan DEAŞ bahanesiyle PKK ya destek verenlere tepki #1


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