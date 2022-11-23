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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

    Gece saatlerinde Düzce'de yaşanan deprem hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara şifa dilerken, felakette herhangi bir yıkımın veya kaybın olmadığını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:22
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin gündemine oturdu.

    68 kişinin yaralandığı deprem, Bolu ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Yaşanan felakette bir yıkım ve kayıp ile karşılaşılmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

    "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum"

    ''Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5.9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini sunuyorum. Geniş alanda hissedilen depremde yaralananlara şifalar diliyorum.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması VİDEO

    "Yıkım ve kayıp ile karşılaşmadık"

    Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yola açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım veya kayıpla karşılaşmadık.

    Türkiye'yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır TOKİ Projelerinden, kentsel dönüşüm faaliyetlerine kadar çalışmalarla, bina altyapımızı yeniliyor, kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz.

    Bu amaçla 2022’yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet sürdürdük. Gölyaka depremi, depremin ne kadar yakın olduğunu, hem de çalışmaların hızlandırımlası gerektiğini göstermiştir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan deprem açıklaması #1


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