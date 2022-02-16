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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politikaya ilişkin mesajlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü dış politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 14:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politikaya ilişkin mesajlar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Dış politika ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadelere yer verdi:

    "Suudi Arabistan’la olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerleme arzusundayız.

    (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Olumlu karşılıyoruz. Böyle bir adımın atılması Türkiye-İsrail ilişkileri açısından iyi olacaktır.

    Gerek Putin gerek Zelenski’yle yakın bir diyalog ve iş birliği içindeyiz. Bunun, tansiyonun düşürülmesi için önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum."

    AYRINTILAR GELECEK...


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