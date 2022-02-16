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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politikaya ilişkin mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü dış politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 14:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dış politika ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadelere yer verdi:
"Suudi Arabistan’la olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerleme arzusundayız.
(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Olumlu karşılıyoruz. Böyle bir adımın atılması Türkiye-İsrail ilişkileri açısından iyi olacaktır.
Gerek Putin gerek Zelenski’yle yakın bir diyalog ve iş birliği içindeyiz. Bunun, tansiyonun düşürülmesi için önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum."