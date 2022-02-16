Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış politikaya ilişkin mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü dış politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dış politika ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan’la olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerleme arzusundayız.

(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Olumlu karşılıyoruz. Böyle bir adımın atılması Türkiye-İsrail ilişkileri açısından iyi olacaktır.

Gerek Putin gerek Zelenski’yle yakın bir diyalog ve iş birliği içindeyiz. Bunun, tansiyonun düşürülmesi için önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum."

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