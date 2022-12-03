3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından çok özel bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yine engelleri birlikte aşacağız” mesajını verdi.

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü…

Bu özel gün, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edildi.

Her yıl farkındalıkların daha da artması dileğiyle hatırlanan Dünya Engelliler Günü’ne özel bir mesaj da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

‘Türkiye’nin Yüzyılı’nda da biz varız’ mesajı

Cumhurbaşkanı’nın resmi hesabından yapılan paylaşımla engellerin aşıldığı “Türkiye’nin Yüzyılı”na dikkat çekildi.

Erdoğan, müzisyen ve besteci Yücel Arzen yönetiminde aralarında engelli sanatçı ve konservatuvar öğrencilerinin bulunduğu orkestra ve koro tarafından seslendirilen Türkiye Yüzyılı şarkısı için Ankara'daki Türk Ocağı Salonu'nda çekilen klibi de paylaştı.

Duygusal buluşmalar

Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın engellilerle duygusal buluşmalarına da yer verildi.

Her yaş grubundan engellinin bulunduğu klip binlerce beğeni alırken, Cumhurbaşkanı’na çok özel yorumlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı VİDEO

“Engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz”

“EngelleriBirlikteAştık” hashtag’ini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerime en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz.”