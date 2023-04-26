Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: Beraber başaracağız Sosyal medyadan gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, barınmadan yerli üretime, eğitimden istihdama kadar 21 yılda yapılanları aktardı. Erdoğan ayrıca gençlerin ilk ev ilk araba ve ilk arsalarına kavuşmasının artık daha kolay olduğundan bahsetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yönelik mesajında 21 yılda yapılanlardan bahsetti.

Gençlere seslendi: 21 yılda neler yaptık

"Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Biz gençlerimizin ve tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik." diyen Erdoğan, 21 yılda 10,5 milyon konut inşa edildiğini belirtti.

Gençler kendi evine sahip olsun diye kampanyalar düzenlendi

İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimsenin bırakılmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yerli otomobil Togg'a değindi.

Bugün öğrenciler istedikleri bölümlere girebiliyor: İstihdamda tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık

Gençlere üniversiteye girişlerle ilgili de mesaj veren Erdoğan, "Eskiden üniversite sınavına giren her 10 evladımızdan ancak birinin yükseköğrenim görebildiği bir sisteme sahiptik. Bugün öğrencilerimizin rekabeti, istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne girebilmek üzerine kurulu. Eski Türkiye'de iş bulmak, istihdama katılmak da öyle kolay değildi. Geçtiğimiz 20 yılda iş gücü arzımız 22 milyon kişiden 35 milyon kişiye çıktığı halde istihdamı 11,5 milyon kişi artırarak tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık." dedi.

"Allah ömür, milletimiz yetki verirse Türkiye Yüzyılı'yla birlikte hak ettiğimiz yerlere de tırmanacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik ifadelerinin tamamı şu şekilde: