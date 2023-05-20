Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: Biz her zaman sizin yanınızdayız Türkiye'yi bir kez daha seçime götüren 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından adaylar çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenerek 28 Mayıs için mesajlar veriyor.

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Türkiye, 8 gün sonra yeniden sandığa gidiyor.

Büyük bir umut ve heyecanla beklenen 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayları, yüzde 50+1 oranına ulaşamadı.

Sandıktan ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen oranlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49,52 oy alırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 44,88 oya ulaştı.

Girdiği bir seçimde daha rakibine açık ara fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Gençlere seslendi

Bu süreçte televizyon ekranlarının yanı sıra sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımlarla vatandaşlara sesleniyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençler için bir paylaşım geldi.

"Biz her zaman sizin yanınızdayız"

"Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlere aldırış etmeyin." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili genç kardeşlerim,



Hazreti Mevlana “Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar” diyor.



Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez.



Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin.



Biz her zaman sizin yanınızdayız.



21 yıldır iktidardayız. Birçoğunuzla aynı yaştayız.



Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermedik.



Ülkemize kazandırdığımız nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra fikirlerinizi rahatça ifade edebilmeniz, gençliğinizi özgürce ve doyasıya yaşayabilmeniz için de var gücümüzle çalıştık.

"Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz"