Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç seçmenine seslendi, arada muhalefeti de unutmadı. "28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum" diyen Erdoğan, “Geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca kişinin gözü kulağı 28 Mayıs'ta...

İkinci tura kalan seçim, heyecanı daha da artırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam çıktığı canlı yayınla propagandasına başladı.

Burada hem seçmene hem de rakibine önemli mesajlar veren Erdoğan, güne gençlerle başladı.

28 Mayıs'ta gençlere güveniyor

6 milyonu 14 Mayıs'ta sandığa giden, bu sayıya yaklaşık 50 bin daha katılacak olan genç seçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanlardırdı.

Bugüne kadar genç nesli hep farklı bir yerde tutan Erdoğan, bu kez onlara özel bir çağrıda bulundu.

"28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum" diyen Erdoğan, arada rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı.

Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle gurur duyuyorum"

Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.

"Kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine müsaade etmeyin"

Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

"Geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetler..."