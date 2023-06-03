Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göreve başlama töreninde birlik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm kesimleri diyaloğa çağırdı.

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Türkiye Yüzyılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı daha sonra, Beştepe'deki göreve başlama törenine katıldı.

Erdoğan burada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisi ile tüm muhalefet cenahının milli irade ile barışmasını istiyoruz. Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

Buradan ilçeleri köyleri haneleri ile tüm ülkede bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Bügün bir olma, beraber olma, 1000 yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür.

"Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım"

Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz verelim."