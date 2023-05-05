Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET ekranlarında Cumhurbaşkanı Özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Meydanlarda büyük coşku var. Son olarak Van ve Erzurum'da miting yaptım. Rize, Trabzon, Ordu da aynı şekilde.



Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan

Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı.



Samsun'da Emniyet'in rakamlarına göre 120 bin kişi vardı. Erzurum'da 130 bin kişi vardı.



Pazar İstanbul mitingi var. Yarın Kayseri'deyiz."