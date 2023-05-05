Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET ekranlarında Cumhurbaşkanı Özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"Erzurum siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı"
"Meydanlarda büyük coşku var. Son olarak Van ve Erzurum'da miting yaptım. Rize, Trabzon, Ordu da aynı şekilde.
Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan
Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı.
Samsun'da Emniyet'in rakamlarına göre 120 bin kişi vardı. Erzurum'da 130 bin kişi vardı.
Pazar İstanbul mitingi var. Yarın Kayseri'deyiz."
"14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz"
"Milletim 14 Mayıs'ı dört gözle beklemekte. Bu seçim tarihi dönüm noktası olacak.
14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni
atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.
Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular."
Ayrıntılar gelecek...