Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hava ambulansı paylaşımı! Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı videoya, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık. Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı!" notunu düştü.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü tarihinin en önemli seçimlerinden birisi için sandık başına gidecek.

Dört adayın yarıştığı seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yer alıyor.

Seçimler için şehir şehir dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıklarını ve yapacaklarını vatandaşlara da anlatıyor.

İktidar olduğu günden beri sayısız projeye imza atan Cumhurbaşkanı, özellikle sağlık alanındaki tüm sorunları çözdü.

Büyük şehir hastaneleri ve köylere kadar ulaşan ambulans uçaklarla, sağlık hizmeti almayan kimse kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından bir video paylaşarak sağlık alanında kimseyi sahipsiz bırakmadıklarını da söyledi.

"Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı"

Sağlık alanında gittikçe ilerleyen ve yapılan şehir hastaneleriyle sağlıkta çığır açan Türkiye, ulaşılması zor yerlere ise hava ambulansları ile ulaşıyor.

Karlı ve zorlu coğrafyalarda yaşayan kimseyi sahipsiz bırakmayan devlet, bu konudaki çalışmalarını da her geçen gün artırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda da buna değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı tweet'te, "Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık. Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı!" ifadeleri yer aldı.