Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Gazi Cemevi'ne ziyaret

Cemevlerine yönelik provokasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cemevi ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Muharrem İftarı’nda Alevi Dedeleri ile bir araya geldi.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde üç cemevine saldırı girşiminde bulunulmuştu.

Saldırgan Ahmet Ozan K. emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Cemevlerine yapılan saldırıya karşılık siyasetin verdiği mesajlar provakasyonun büyümesinin önüne geçti.

Ankara'da cemevlerine yönelik provokasyonun ardından bugün önemli bir ziyaret gerçekleşti.

Erdoğan'dan Cemevine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent'te saldırıya uğrayan cemevlerinden birini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde Alevi dedeleri ile buluştu.

İftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenecek iftar programına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.