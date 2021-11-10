Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye 'geçmiş olsun' mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye gönderdiği mektupta, Bağdat'taki konutuna yapılan terör saldırısını kınayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye mektup gönderdi.

Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, "Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

"BU HAKLI MÜCADELENİZDE IRAK'IN YANINDAYIZ"

Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ TEMENNİLERİMİ İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:

"Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim, Bağdat’taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum.”