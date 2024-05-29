Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethi mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi için bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

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İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlanıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü için mesaj paylaştı.

Fethin önemine vurgu yaptı

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin önemine dikkat çekti.

"İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur.



Tarihinin izlerini günümüze taşıyan; sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, çağımızda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasındadır.

"O azim ve kararlılık bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir"