Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istikrar ve güven vurgusu Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz" dedi.

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Türkiye, seçimin yaptı ve istikrar yönünde kararını verdi.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan yeni kabine belli oldu.

Kabinenin belli olmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.

Toplantı 4 buçuk saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında istikrar ve güvene vurgu yaptı.

"İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

Erdoğan, "İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." mesajı verdi.

"Terör baronları dışında kaybeden yoktur"

Seçimlerde vatandaşın verdiği karara teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü milyonlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize, asırlık heveslerimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur.

"Seçim sonuçlarının ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Seçim sürecini suhuletle tamamladık. Milletimiz rekor katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Gerek mecliste, gerek cumhurbaşkanı seçimindeki tarihi başarımızla 17.seçim zaferimize imza atmış olduk. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımı buradan tebrik ediyorum. 28 Mayıs itibarıyla Türk demokrasisini dünyada referans alınan konuma yükselten her insanımıza müteşekkiriz. 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine şahitlik etmemizi sağlayan dost ülkelere teşekkür ediyorum.

"Biz hep birlikte Türkiye'yiz"

Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele ülkemizin birliği refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Sandıklar kapandıktan sonra önümüze bakabiliyorsak, bizim bileğimizi kimse bükemez. Bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş bir milletiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza vererek inşa edeceğiz.

Abdullah Gül'e teşekkür etti

YSK kesin sonuçlarını açıklamasının akabinde mazbatamızı alıp yemin ettik. Törenimize yurtdışından katılım düzeyinin yüksek olması bizleri gururlandırdı. 80'e yakın ülkeden, 20 devlet bakanı, 112 meclis başkanı, 14 başbakanı başkentimizde ağırladık. Büyükelçiler de törenimize çok büyük ilgi gösterdi. Aralarında 11.cumhurbaşkanı sayın Gül ile birlikte milletvekillerimizin, ittifakımızdaki siyasi partilerin genel başkanlarının, bilim camiamızın öncü isimlerinin de bulunduğu kıymetli insanımızı misafir ettik. Desteklerini yanımızda hissettiğimiz Türkiye'nin gerçek dostlarına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Venezuela'dan devlet başkanının katılmış olması bizleri mütehassıs etmiştir. Türkiye'nin güzelliklerini o gün orada müşade ettik. Bugüne kadar ülkemizin beşeri hazinesinin önemini bilen yönetim olarak aynı tavrımızı sürdüreceğiz.

"Biz Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz"

BM Genel Kurulu'nu andıran manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı vardır. Siyaset gibi diplomasiyi de dar kalıplarla okuyanların dış politikayla ilgili iddialarının anlamsız olduğu anlaşılmıştır. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun bununla gurur duymasını temenni ediyoruz. Muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefeti artık daha hassas davranmasını ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız davetimize tüm kesimlerden cevap bekliyoruz. Biz Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Bundan sonra da adaletten sapmayacak bir tavırla çalışmaya devam edeceğiz.

"Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız"

Her yeni başlangıç yeni bir umut, heyecan, yeni bir atılım demektir. Törenin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle hep birlikte yola revan olduk. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Başkaları gibi yankı odalarına hapsolmak yerine siyaseti milletimizle yaptık. Yeni gelen arkadaşımız teslim aldığı bayrağı yücelterek, alnı ak şekilde halefine devretti. Önceki bakanlarımızın Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması, depremlerdeki çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu arkadaşlarımızın hizmetlerini hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kendileriyle yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz. Eski arkadaşlarımızın birikimi yeni arkadaşlarımızın heyecanıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştireceğiz. Evleri türlü düzensizlik içerisindeyken, memlekete nizam verme niyetinde olanları ciddiye almayarak işimize bakacağız. Kabine üyelerimiz tecrübeleri, ehliyetleri itibarıyla Türkiye Yüzyılı mimarları arasında yer alacak vasıflara sahiptir. Zorluk aşmamız gereken meseleler sınırlı değildir. Asıl zorluk devralınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Canla başla çalışarak ülkemizi hedefleriyle buluşturacağız.

Atılacak adımları tek tek sıraladı

40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası eser ve hizmet anlayışıdır. Seçim dönemlerinde bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Ne söz verdiysek, göreve gelince yerine getirmeye gayret ettik. Farkımız burası. 17. kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamızdır. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına karşı her adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'e sunacağız. Akkuyu Santrali ile yeni boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Adalet hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformları artıracağız. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi yürüteceğiz. Savunma sanayi atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Katma değeri yüksek inovatif yelpazeyi güçlendireceğiz. İhracatımızı yukarılara taşıyacağız. Turizmde potansiyelimizi üst düzeyde harekete geçireceğiz.

"Enflasyonu tek hanelere indireceğiz"