Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Canımızın yanmaması için tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum.
"Büyükelçilerimizle Türkiye Yüzyılı için bir ufuk turu yaptık"
Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.
"Macaristan'la ticaretimizi 6 milyar dolara çıkaracağız"
Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.
"KKTC'de BM müdahalesi hukuki ve insani değil"
Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü'nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim için asla kabul edilebilir durum değildir.