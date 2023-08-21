Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Büyükelçilerimizle Türkiye Yüzyılı için bir ufuk turu yaptık"

Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.