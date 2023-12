ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplandı.

3 saat 15 dakka süren toplantı sona erdi.

Gazze, enflasyon ve asgari ücret ile Yunanistan ziyaretinin görüşüldüğü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

Teröristlerin kümelendiği alanları eninde sonunda temizleyeceğiz

Kimin kiminle iş tuttuğunu biliyoruz

Sınırlarımız içinde bölücü örgütü bitme noktasına getirdik. 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Türkiye'yi kurtarmakta kararlıyız. Ülkemizi terör örgütü eliyle sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum, Türkiye'nin güneyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Operasyonlarımız neticesinde bitkisel hayata giren terör örgütünü yeniden canlandırma çabalarının farkındayız.



Kimin ne yaptığını kimin kiminle iş tuttuğunu biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Kimi kuyu kazar her gelen içsin diye, kimi kuyu kazar her gelen düşsün diye. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için her gelen içsin diye barış, huzur, dostluk, kardeşlik, güven, refah kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz. Kendi akıllarınca bize ama aslında milletimize ve ülkemize kuyu kazanları kirli hesaplarıyla başbaşa bırakıyoruz.