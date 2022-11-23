Hava harekatının başladığı Suriye ve Irak'taki teröristlerin kökünü kazıyacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" dedi.

Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi, yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi.

Şimdi kara harekatı için geri sayıma geçildi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz." dedi.

"Uçaklarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıç"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Çözüm sürecinden sonra taban desteğini kaybeden, Kuzey Irak'taki varlığı gerileyen örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını ifade etmek isterim. Uçaklarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır.

"Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı bir bir halledeceğiz"

Güney sınırlarımızın tamamını bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. O beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kara harekatı mesajı VİDEO

“Bizim tek derdimiz…”

Irak ve Suriye rahatsızlık duymasınlar. Bizim bu harekatlarımız Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü güvence altına alacaktır. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir. Son dönemde hem ülke içinde hem sınır bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, terör örgütünün ve üzerimize salanların Türkiye'nin geleceğine yönelik hesaplarıyla ilişkilidir. Terör örgütüyle onların iplerini tutanların karın ağrısı bellidir. Bunlar ülkemizin güven ve istikrar içinde geleceğe yürümesinden rahatsızlar.

“Başaramayacaksınız”

Sınır şehirlerimize havanlarla saldırarak milletimizin cesaretini kıracaklarını sanıyorlar. Ekonomik sınamalarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı yolundan döndüreceklerini sanıyorlar. Bilmiyorlar ki bizim bu safhaları geçeli çok oldu. Vesayetin burnunu sürten, sokakları karıştırmak isteyen Vandalları bozguna uğratan, teröristleri çukurlara gömen, ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız net; başaramayacaksınız.”