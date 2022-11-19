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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısı ile başsağlığı diledi.
- Haber Merkezi
- 19.11.2022 - 14:03
- Güncelleme : 19.11.2022 - 14:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nden taburcu edilmişti.
Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, taburcu olduktan sonra ikamet ettiği evinde aniden fenalaşarak kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazılı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi.
Erdoğan'ın açıklamasında "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm ailenize başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verildi.