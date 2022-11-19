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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısı ile başsağlığı diledi.