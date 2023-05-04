AA & Ensonhaber

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek..

Seçime sayılı günler kala liderler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında mitingler düzenleniyor.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Burada yaptığı açıklamalarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı büyükelçilere neler taahhüt ettiklerini çok iyi biliyoruz" dedi.

"Bay bay Kemal teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor" vurgusunda bulunan Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs'ta CHP'ye gereken dersi veriyor muyuz? Kale içeriden fethedilir, hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler ve gençler, sizler de tüm arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki 'Bizim bu ülkeye kazandıracak daha çok işimiz var'. Bay Bay Kemal'in ülkemize kazandırdığı bir şey yok. Bizler daha yaşatacak zaferlerin peşindeyiz. Bizi menzile ulaştıracak yol haritasını hazırladık. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.



Gazi Mustafa Kemal'in partisini Cumhuriyet düşmanlarının, LGBT savunucularının, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı bir yere çevirdi. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle konuştu söylemiyor. İHA'dan, SİHA'dan, Anka'dan, KAAN'dan neden rahatsız olduğunu açıklamıyor. Batılı büyükelçilere neler taahhüt ettiklerini çok iyi biliyoruz.