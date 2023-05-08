Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sen ciddi manada zavallısın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de görüştüğü isimlerden para dilenip, ekonomiyi IMF'ye teslim etme niyetinde olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere yalnızca 6 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Kırklareli'nde bir miting düzenledi.

Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada seçilmesi durumunda Türkiye'ye 300 milyar dolar getirme vaadinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun bu vaadini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Öyle bay bay Kemal gibi Londra tefecilerinden para dilenmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinde Londra'da görüştüğü isimlerden para dilendiğini söyleyen Erdoğan, ülke ekonomisini IMF'ye teslim etmeyeceklerini belirtti.

2013'te Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu bitirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2013'ten sonra bir kuruş borç almadık. Bay bay Kemal'in sözcüsü ve İP'in mensubu otel lobisinde görüştü. Bize IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Biz böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik." dedi.

Sözlerine devam eden Erdoğan, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ifade etti.

Seçimi kazanamayacaksın: Sen zavallısın

"Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git, avucunu yalayacaksın avucunu ama zaten sen seçimi kazanamayacaksın ki. Sen zavallısın." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimseye ihtiyaç olmadan toplumun refahını artıracaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: