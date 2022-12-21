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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Oğluna sahip çık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi yaşadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunarak "Oğluna sahip çık" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Oğluna sahip çık

    İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davası siyasi gündemde tartışma yarattı.

    Hapis cezası sonrasında Meral Akşener ile İmamoğlu'nun samimi anlarına karşılık olarak Kemal Kılıçdaroğlu da harekete geçti.

    Adaylık tartışmaları alevlenirken Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

    "Baba-oğul ilişkimiz var"

    Kürsüde konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile ilişkilerine baba-oğul benzetmesi ise yeni bir gündem oluşturdu.

    Kılıçdaroğlu, "Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur." şeklinde konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine cevap ise gecikmedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya atıfta bulundu.

    "Oğluna sahip çık, başka ebeveynler arama peşinde"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi yaparak "Oğluna sahip çık." dedi.

    Cumhurbaşkanı, o cümlelerini şöyle aktardı;

    "CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış 'Biz baba-oğul gibiyiz' diyor. Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden 'Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadık. Altılı Masa'nın da, yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Oğluna sahip çık VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kılıçdaroğlu na: Oğluna sahip çık #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kılıçdaroğlu na: Oğluna sahip çık #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kılıçdaroğlu na: Oğluna sahip çık #3


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