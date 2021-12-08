Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Tam bir ibret vesikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı çirkin el hareketine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz gün Katar'ın başkenti Doha'da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sonrasında ise gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Erdoğan; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ekonomiyi güçlendireceklerini vurguladı.

Erdoğan bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde TBMM'deki konuşması sırasında yaptığı el hareketine değindi.

"YAPTIĞI HAREKETLERİ GÖRDÜNÜZ"

Sert ifadelerle tepkisini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama tabii bunu anlamayan bir ana muhalefet var. İşte Meclis'teki konuşmasında Meclis'in kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı



"TAM BİR İBRET VESİKASI"



Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP'ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz?

"NEREYE KADAR SABREDECEKSİNİZ"



Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfüreden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023'e kadar."





"BİR YANDAN HELLALLEŞMEK DİYOR, BİR YANDAN EDEPSİZ HAREKETLER YAPIYOR"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına da işaret ederek "Bir taraftan 'helalleşmek' diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclis'inde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları... Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın?

"BU MİLLET AHLAKSIZLARLA AYNI YOLDA YÜRÜMEZ"

Bu millet bu tür ahlaksızlara, böyle bir yolu 'hadi yürü' demez. Ona başka türlü 'yürü' der. O ne kadar böyle yaparsa yapsın, biz aynı dille ona cevap vermeyiz. Çünkü biz iktidar olarak, onun gibi edepsiz, ahlaksız bir yapıya, bir karaktere sahip değiliz." ifadelerine yer verdi.