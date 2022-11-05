Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı” dedi.

Önce ABD, ardından İngiltere’ye giden ve ‘icazet turu’na çıktığı öne sürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra’dan bir video paylaştı, adeta Türkiye’yi karıştırdı.

Türkiye’ye temiz para getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz.” dedi.

CHP lideri bu sözleriyle eleştiri oklarını üzerine çekerken, toplu açılış töreni için Gaziantep’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da tepkiyi gördü.

“Gittiği yer tüm dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı”

İstasyon Meydanı'nda toplananlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte görüyorsunuz, birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı Almanya. Sanırsınız ülkenin, milletin hayrına bir iş yapacak. Döndüğünde bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şey yok. Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan para. Ya sen ne yapıyorsun! Gazi Mustafa Kemal Düyun-u Umumiye'den, biz de bu ülkeyi IMF'den kurtardık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘temiz para’ tepkisi VİDEO





“Bu şaşırmış ya”

Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığına yönelik iddiasına bir kez daha değinen Cumhurbaşkanı, “Aklı başında kim ülkesini uyuşturucu gibi bir illet ile aynı cümlede zikreder. CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış ya. Bu nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. CHP ve Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları siyaset değil, proje ürünü hamlelerdir. Türkiye proje elemanlarının, ülkenin ve milletin yönetimine sahip olduğu günlerin bedellerini çok ödedi. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz.” diye konuştu.

"Bir tane aklı başında politika ve söylemleri yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

6'lı masanın ağzından tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan sözlerini duyuyor musunuz? Yapacakları şudur, ekonomimizi küresel sermayenin tetikçilerine teslim edecekler. Evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerimizi zehirlemek için kullananların insafına terk edeceklerdir. Eser ve hizmet altyapımızı kasıtlı sabotaj ve iş bilmezlikleri ile kısa sürede çökerteceklerdir. Türkiye'yi 1970'lerin perişan haline döndüreceklerdir. Bazen bunları söylerken karşımızdakilere haksızlık mı yapıyoruz diyoruz. Sonra bakıyoruz bir tane aklı başında politika ve söylemleri yok. Beton duvara vursanız hayırlı bir ses çıkar ama bunlardan çıkmıyor.

"Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz"

Demokrasilerde iktidar kadar muhalefetde önemlidir. Biz ciddi bir muhalefete 20 yıldır rastlamadığımız için, tüm her şeyimizi millete danışarak yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Vizyon toplantıları ile içini birlikte dolduracağız. Gelin tekrar bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bundan güzeli olur mu ya? Sizlerle bugün dertleşmenin, hasbihal etmenin ve tamamladığımız eserlerin açmanın mutluluğu ile geldim. 70 fabrikanın resmi açılışını yapıyoruz. 30 milyar 5 milyon TL toplam tutarı olan 169 tesisin açılışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

