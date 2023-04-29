Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun fındık açıklamasına tepki: Hayatın yalan ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'te yaptığı açıklamalarda, CHP Lideri Kemal Kılçdaroğlu'nun, "Fındığı dolara bağlayalım kilosu 4 dolar" ifadelerine, "Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? Hayatınız yalan." sözleriyle yanıt verdi.

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Seçime sayılı günler kala liderler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında mitingler düzenleniyor.

Bu kapsamda muhalefet büyük bir coşkuyla gittiği kentlerde umduğu kalabalığı bulamıyor.

CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Giresun'u ziyaret etti.

Burada da katılımın az olması dikkat çekti.

"Fındığı dolara bağlayalım kilosu 4 dolar"

Bir dikkat çeken ayrıntı da Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Fındık fiyatlarına değinen Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Fındık sadece bizim için değil, dünya için son derece değerli bir üründür. Bu fındığı üreten bir numaralı ülkeyiz. Dünya bu fındıktan milyar dolarlar kazanıyor ama üreten kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor da biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, o zaman fındığı da dolara bağlayalım. Kilosu 4 dolar.

"Hayatınız yalan"

Bunun üzerine bugün, Teknofest'e katılan ve buradaki vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin bu sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyelerde verilen sözlerin tutulmamasına değinerek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, her zaman söylediğim bir hususu sizlerin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bunun en büyük ispatı da sadece son birkaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlar, müjdesini verdiğimiz hizmetlerdir. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış, Giresun'daki kardeşlerime, "Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım." diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Ankara öyle, İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdeleriniz de bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça, Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek.

İBB'den su fiyatlarına zam

Bilindiği üzere; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesindeki vaatlerinden biri de su fiyatlarındaki indirimdi.

Ancak seçimlerin ardından verilen bu söz tutulmadı.

İstanbul'da suya peş peşe zamlar geldi.

İşte CHP'li İBB yönetiminde gelen zamlar:

Temmuz 2020: Yüzde 40 zam

Aralık 2020: Yüzde 39 zam isteği, yüzde 6,84 oranıyla kabul edildi.

Eylül 2021: Yüzde 15,62 zam

5 Nisan 2022: Yüzde 49.9 zam

9 Eylül 2022: Yüzde 40,38 zam

24 Kasım 2022: Yüzde 25 zam