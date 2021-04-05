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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu'ya tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.
    • AA
    • 05.04.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 22:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu'ya tebrik

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

    TEBRİK ETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani-Sadriu'yu, Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TARİHİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK İLİŞKİLERİNE VURGU

    Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun, yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, yeni dönemde de pekişeceğine inandığını vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu ya tebrik #1

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