Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kristersson'a Osmanlı sürprizi

Erdoğan, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardım nedeniyle İsveç Kralı'nın memnuniyetini ifade eden belgeyi, Başbakan Kristersson'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşme sırasında, iki lider arasında anlamlı birer hediye takdimi gerçekleşti.

Erdoğan, Kristersson'a ilginç bir sürprizi olacağını belirtti.

İsveç Kralı'nın Osmanlı'ya yardım teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Devleti'nin İsveç'e yaptığı maddi yardımdan ve Rusya ile aralarındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılmasındaki arabuluculuktan dolayı İsveç Kralı'nın, son derece memnun olduğunu bildiren İsveç elçisinin yazısını Kristersson'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Kristersson'a sürprizi ViDEO

"O zaman da arabuluculuklar yapıyorduk"

Kristersson'a, İsveç ile var olan dostluktan ötürü söz konusu ülkeye gönderilmesi emredilen buğdayın Selanik iskelesinden gemilere yüklenerek gönderildiğine dair Selanik Kadısı'nın bildirimine dair belgeyi de hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"O zaman da arabuluculuklar yapıyorduk. Şimdi nasıl bugün tahıl sevkiyatında arabulucuysak o zaman da yapmışız."

Erdoğan: Tarih, ibret alınırsa tekerrür etmez

Kristersson'un "Tarih kendini tekerrür etmekte." sözü üzerine ise Erdoğan, "İbret alınırsa tekerrür etmez." karşılığını verdi. Bunun üzerine Kristersson, "Tamamıyla katılıyorum." dedi.

Kristersson'un hediyesi

Öte yandan ziyaretin anısına İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1739'da imzalanmış bir savunma-müttefiklik ahitnamesinin birebir basımını hediye etti.

AA'nın haberine göre, Ulf Kristersson, "Ülkelerimiz birbirlerini bu tarihte düşmanlara karşı savunmak için bir ahitname imzalamışlardı. Esasında bu ahitnamede, anlaşmada da madde 5'in tam da bu noktaya temas eden bir madde olması 'tarihin bir cilvesidir' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.