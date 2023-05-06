Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük esnafa müjde! Prim gün sayısı düşürülecek.. Kayseri'de vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının 7 bin 200'e düşürüleceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye'de heyecan dorukta.

14 Mayıs'ta yapılacak olan büyük seçimlere tam olarak 8 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere az bir süre kala vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Kayseri.

Kayseri'de milletine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her geçen gün farkı kesimleri ilgilendiren müjdeleri vermeye devam ediyor.

Bugünkü müjde ise küçük esnafa.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde daha" diyerek küçük esnafa prim ödeme gün sayısı haberini duyurdu.

Prim gün sayısı 7 bin 200'e düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Buradan kuaför, bakkal, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza müjde vermek istiyorum. Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak.

Küçük esnaf ne kadar prim ödemekle yükümlüydü?

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu.

Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.