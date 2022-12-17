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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mardin' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 12:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mardin' paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mardin'e gidiyor.

    CumhurbaşkanıErdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılacak.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mardin'in yöresel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mardin' paylaşımı

    Erdoğan şarkı sözlerini okudu

    "Türkiye Yüzyılı şarkısı"nın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice seslendirildiği videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkı sözlerini okuyor.

    Erdoğan, paylaşımında "Mardin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mardin paylaşımı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mardin paylaşımı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mardin paylaşımı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mardin paylaşımı #4


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