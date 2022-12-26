Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zammı hatırlatarak, memur maaşı artışlarda da ülkenin zenginliğini tüm kesimlere yansıtma anlayışı ile adım atılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın son kabine toplantısı tamamlandı.

3 saat 45 dakika süren son dönemin en uzun toplantısının ardından Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma ilişkin de mesajını verdi.

Ülkenin zenginliğinin tüm kesimlere yansıtma amacıyla çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı, asgari ücrette yapılan yüzde 54'lük zammı hatırlattı.

"Memur maaşı artışını da bu anlayışla yapacağız"

Memurlar için de buna benzer bir yaklaşım sergileyeceklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız.

Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz.

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı mesajı VİDEO