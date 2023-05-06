Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun Cumhurbaşkanı Reecep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında 141.300 konut ve köy evinin yapımının başladığını duyurarak, "Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun" ifadelerini kullandı.

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Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmakla uğraşıyor...

Asrın felaketi olarak isimlendirilen yıkıcı depremler geniş coğrafyayı etkisi altına alarak 11 ilde hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce ev ise kullanılamaz hale geldi.

Afet bölgelerinde devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla binlerce vatandaşın için geçici yaşam alanları oluşturuldu.

Depremin ardından çadır ve konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlar için kısa sürede kalıcı konutların temelleri atıldı.

"Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Allah’ın izniyle, söz verdiğimiz gibi onları asla yalnız bırakmayacağız.

Afet bölgesinde son durum

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda afetin son durumunu paylaştı.

Bu kapsamda 11 ilde enkazların kaldırıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 141 bin 300 konut ve köy evinin yapım sürecinin başladığını duyurdu.

56 bin 68 bin konut ve 2 bin 561 köy evinin ise temellerinin atılarak yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatının yapıldığını açıkladı.

Öte yandan afet bölgesinde her gün 4 milyon vatandaşa 3 öğün sıcak yemek ulaştırılmaya devam edildiğine yer verildi.