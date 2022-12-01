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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve OECD işbirliğinde düzenlenen “Mesleki Eğitim Zirvesi”ne video mesaj gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:30
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve OECD işbirliğinde düzenlenen “Mesleki Eğitim Zirvesi”ne video mesaj gönderdi.

    “Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik.”

    Ayrıntılar gelecek...


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