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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve OECD işbirliğinde düzenlenen “Mesleki Eğitim Zirvesi”ne video mesaj gönderdi.
- Haber Merkezi
- 01.12.2022 - 10:29
- Güncelleme : 01.12.2022 - 10:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve OECD işbirliğinde düzenlenen “Mesleki Eğitim Zirvesi”ne video mesaj gönderdi.
“Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik.”
Ayrıntılar gelecek...