Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

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Şair, roman ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yılında anılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Necip Fazıl Kısakürek'i anan isimlerden biri oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice neslin hayatını değiştiren usta muharrir, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının 40. yılında rahmetle, şükranla, hasretle yâd ediyorum" dedi.
"Rahmetle, şükranla, hasretle yad ediyorum"
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kitapları, makaleleri, piyesleri, şiirleri ve konferanslarıyla benim de içinde bulunduğum nice gencin, nice neslin hayatını değiştiren usta muharrir, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının 40. yılında rahmetle, şükranla, hasretle yâd ediyorum.