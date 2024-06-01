Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere LGS için başarı dileği Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

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Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sınava saatler kaldı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek milyonlarca öğrenci ter dökecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınavına girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"Allah zihin açıklığı versin"

Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.



Allah zihin açıklığı versin.

1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı

Öte yandan LGS merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu.

Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.