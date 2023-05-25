Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'terör örgütleriyle görüşüyor' iddiasına cevap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, terör örgütleriyle görüşüyor" iddiasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Erdoğan, "Bunu ispatlayamazsan namertsin..." dedi.

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Türkiye'nin kaderi, 2 gün sonra yeniden çiziliyor...

İkinci tura kalan seçim için sandık başına gidecek olanlar ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ya da Kandil'in açık açık desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçecek.

Söylemlerin bile sertleştiği şu günlerde; Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütleriyle görüşmekle suçladı.

"Bunu ispatlayamazsan namertsin"

7'li koalisyonun adayına Erdoğan'dan büyük tepki geldi.

"Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" etkinliğinde konuşan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu, TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin..." dedi.

"Biz onlarla görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şöhret olmak istiyorsun"

Sen ise Kandil'den aldığın talimatla bunların odalarına gidip, görüşmeler yapıyorsun. Erdoğan ve arkadaşlarının terörle mücadelede nerede durduklarını çok iyi bilirsin. Cudi'nin Gabar'ın Bestler'in dili olsa da konuşsa... Şu anda dirsek dirseğe beraber yürüğün HDP ile birliktelik yaptın. Zaten sabah akşam yalan söylüyorsun. Utanmadan sıkılmadan bir de kalkıp beni yayına çağırıyorsun, senin derdin şöhret. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Sana yalan şöhreti yeter.

"Hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz"

Cumhurbaşkanı, "Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir. Seçim sonucunu beğenmeyip depremzedelere olmadık hakareti savuranların onlardan hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz." diye de ekledi.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

Milletimiz muhalefete ve dünyaya çok net mesajlar gönderdi

Milletimiz parlamentoda 323 milletvekili ile tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Artık milletimiz bu şansı Cumhur İttifakı'na verdi. Cumhurbaşkanlığı'nda da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız teveccüh gösterdi. Seçim az bir farkla ikinci tura kaldı. Milletimiz muhalefete ve dünyaya çok net mesajlar gönderdi. Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yeniden güven oyu vermiştir.

"Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de son vereceğiz"

Kılıçdaroğlu, Hatay Defne'ye niye gitmedin? Orada yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 oy aldık. Ama biz hastane yapmaktan vazgeçmedik. Biz yapacağız dedik, yaptık. Biz yapamayacağımız hiçbir eseri konuşmayız. Ama ortada vuracak masa da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. CHP Genel Başkanı, o bildik siyasetini kendi başına sürdürüyor. Kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı. İnşallah pazar günü seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de son vereceğiz milletçe.

"15 seçim bizimle yarışa girdin, hepsini kaybettin"

15 seçim bizimle yarışa girdin, hepsini kaybettin. Cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun. Öyle çaresiz durumda ki, kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin yaptığı bir video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyorsun. 300 milyar doları Londra’daki tefecilerden alıp getirecekmiş... Böyle de yalan mı olur. Londra’nın tefecileri olsa olsa esrar, eroin kaçakçılarıdır. Bay Bay Kemal, sana delikli 2,5 kuruş bile göndermezler.

'Suriyeliler gidiyor'

Tek vasfı sığınmacı düşmanlığı, yabancı yatırımcı düşmanlığı olan birini yanına alarak tüm bu gerçekleri ters yüz edebileceğini düşünen bir zihniyetle karşı karşıya bulunmamız da ayrı bir facia... Kuzey Suriye’de briket evler yaptık. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yaptık. Katar destekli, 1 milyon mülteci alabilecek kapasitede, yine Suriye’de konut çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’deki Suriyelilerin buralara gönüllü şekilde gidişinin altyapısını oluşturuyoruz. Yaptığımız işin insani, vicdani ve İslami bir yönünün olması gerekir diye inanıyoruz.

"Benim milletim ona oy vermez"

Pazar günü bu tabloların hesabını bu teröristlerle el ele olanlardan soracaktır diye inanıyorum. 14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacak ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışacağız. Bu Selo kim? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin canına giren teröristtir. Şimdi ne diyor, ‘Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz’ diyor. Benim milletim ona oy vermez. Benim milletim yerlidir, millidir, vatanseverdir. Asla size yol vermez. Bunların hesabını pazar günü soracaktır.

"Hayatı sırça köşklerde değil, Kasımpaşa'da öğrendim"